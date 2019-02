Uecoop, efficientamento energetico: posticipata scadenza per richiedere incentivi

(Teleborsa) - La scadenza per richiedere gli incentivi legati all'"Ecobonus" e al "Bonus Casa", indispensabili nella lotta all'inquinamento e utili alla riduzione della spesa energetica, è stata posticipata al prossimo 21 febbraio. È quanto si apprende in una nota dell'Uecoop, l'Unione europea delle cooperative, che ha sottolineato la centralità delle misure di efficientamento energetico in funzione dei provvedimenti anti-smog, che, presto, prenderanno piede in diverse regioni del nord a causa della presenza di polveri sottili nell'aria oltre i termini di legge.



Secondo Uecoop "È strategico intervenire con misure che facciano ripartire in modo deciso il comparto" edilizio, che negli ultimi dieci anni ha ridotti i posti di lavoro, arrivando oggi ad impiegare solo 826mila addetti, con un andamento che ha portato alla chiusura di quasi 4 mila realtà cooperative impegnate nel settore. © RIPRODUZIONE RISERVATA