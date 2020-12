© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo ha confermato il commissario europea all'Economica,, in occasione di un webinar organizzato da Luiss e Sciences Po con The European House-Ambrosetti."Noida questi veti. Di questo cittadini e mercati possono essere assolutamente certi", ha affermato il vicepresidente della Commissione europea, a proposito del veto posto dai due paesi. Affermazioni che confermano lacon il piano di rilancio post-pandemia.Oggi, anche il Presidente dell'Europarlamento,, nel corso di un evento organizzato da Eunews, si era espresso in tal senso, affermando, c'è la possibilità dianche se "sarebbe doloroso, sarebbe una ferita".Gentiloni ha parlato in generale anche delleapprontate in UE, ribadendo che verranno". "Guai a ritirare in modo prematuro le politiche espansive di sostegno alle nostre economie", ha aggiunto il Commissario, ricordando l'impatto sul lavoro di giovani e donne ed ildovuta all'eliminazione prematura dei sostegni alle economie".