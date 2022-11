Ucraina, due missili colpiscono villaggio polacco al confine. Varsavia convoca Comitato di Sicurezza

(Teleborsa) - I media polacchi hanno riferito che due persone sono morte questo pomeriggio dopo a causa di due esplosioni hanno colpito un'area nei pressi di, un villaggio polacco vicino a 10 km dal confine con l'Ucraina. Si tratterebbe di due missili lanciati dalla Russia durante l'attacco condotto oggi contro diverse città dell'Ucraina. La notizia è stata confermata anche da un alto funzionario dell'intelligence deglisecondo quanto ha riferito Associated Press, ricordando che Varsavia è paese membro della. Piotr Mueller, portavoce del primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, ha riferito che è stato convocato il Comitato per la sicurezza nazionale e gli affari di difesa a causa di una "situazione di crisi". La riunione è prevista per le ore 21."Siamo al corrente delle notizie di stampa sulla caduta di missili russi in. Al momento, non abbiamo altre informazioni che possano confermarle. Stiamo indagando", ha dichiarato il portavoce del Pentagono, il generale, in un briefing con la stampa. "Il nostro impegno verso l'articolo 5 della Nato è chiarissimo: difenderemo ogni centimetro di territorio della Nato", ha aggiunto. "Siamo in contatto con la Polonia e con altri alleati e partner per capire quali sono le informazioni a loro disposizione", ha dichiarato Ryder.Il giornale locale Kurier Lubelski ha riferito che idel villaggio polacco hanno confermato che due persone sono morte a seguito di due esplosioni che hanno colpito un sito dove si essiccano i cereali. Testimoni citati dal giornale dicono di aver udito due. I vigili stanno "cercando di stabilire con esattezza le cause e le circostanze dell'incidente", ha detto un loro portavoce. L'intera zona è stata isolata.l ministro della Difesa lettone,."Il criminale regime russo ha lanciato missili che hanno preso di mira non solo i civili ucraini, ma sono anche caduti su territorio Nato in Polonia. Lasostiene pienamente gli amici polacchi e condanna questo crimine". Nel frattempo, anche l'Ungheria convoca il suo consiglio di Difesa. "Le ultime notizie dalla Polonia suscitano grande preoccupazione. Siamo in stretto contatto con la Polonia e altri alleati. L'è pronta a difendere ogni centimetro di territorio della Nato. Siamo in piena solidarietà con il nostro stretto alleato, la Polonia", ha scritto invece su Twitter il ministero degli Esteri estone.