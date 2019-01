UBI, no impatti significativi su target da richieste BCE su NPL

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel caso di UBI Banca, dalle richieste dellasui crediti deteriorati (NPL), "non sono attesi impatti significativi per quanto riguarda gli obiettivi e le proiezioni di natura economica e patrimoniale previsti per l'esercizio 2018 e per quelli già resi noti nel Piano Industriale 2019/2020".Lo comunica la banca in riferimento a notizie di stampa concernenti raccomandazioni inviate dalla BCE alle banche vigilate in merito al progressivo raggiungimento nei prossimi anni di un grado di copertura dello stock di crediti deteriorati in linea con quello indicato per i flussi nell'Addendum alle Linee Guida della BCE sui crediti deteriorati a decorrere dal 1° aprile 2018.UBI ricorda - come sottolineato recentemente da fonti vicine all'autorità di vigilanza, richiamando precedenti comunicazioni - che le raccomandazioni sono formulate tenendo conto delle specificità di ciascuna banca.