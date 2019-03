UBI Banca, siglato l'accordo con Sumec International Technology

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Favorire e supportare con soluzioni finanziarie le esportazioni italiane in Cina di beni, impianti e servizi. È questo l'obiettivo del Memorandum of Understanding siglato oggi da UBI Banca e, azienda leader in Cina per l'importazione di macchinari.L'accordo prevede una collaborazione privilegiata di almeno due anni durante i quali Sumec considererà UBI come banca partner preferenziale per l'Italia e questo favorirà l'introduzione dell'azienda presso le imprese italiane proprie clienti.In occasione della firma del Memorandum da parte di, Chief Commercial Officer e Vice Direttore Generale di UBI Banca, e, General Manager Financial Services di Sumec, oggi a Milano è intervenuta anche la delegazione cinese attualmente in Italia per la missione del Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, e il Responsabile di Gtb– Global Transaction Banking di Ubi Banca."Nel 2018 Sumec Itc ha importato da oltre 120 fornitori italiani più di 8.000 macchinari di diverso genere per un valore complessivo intorno ai 250 milioni di euro" ha commentato Frederik Geertman, Chief Commercial Officer e Vice Direttore Generale di UBI Banca. Numeri che, per Geertman, "testimoniano il potenziale dell'intesa siglata oggi, il cui obiettivo è sostenere le imprese in questa fase di elevata competizione mondiale, contribuendo a favorirne i progetti di crescita e, soprattutto, l'internazionalizzazione".Fondato nel 1999 a Nanjing e controllato da Sinomach (impresa che fa capo allo Stato cinese), il Gruppo Sumec è posizionato al 104esimo posto tra le top 500 imprese cinesi, al 44esimo posto per l'export, al 53esimo per l'import e conta oltre 30.000 clienti. Con attività che si sviluppano in 21 settori – in particolare nella produzione di tessuti e indumenti, componenti per autoveicoli, treni, navi e centrali elettriche – Sumec punta a diventare il principale player per le esportazioni italiane verso la Cina.In Cina UBI Banca è direttamente presente, con i propri uffici di rappresentanza, a Honk Kong e Shanghai. A livello internazionale conta inoltre la propria presenza diretta in USA (New York), Emirati Arabi Uniti (Dubai), Marocco (Casablanca), Brasile (San Paolo), Russia (Mosca) e India (Mumbai), e conta un network di oltre 2.000 banche estere corrispondenti del Gruppo UBI nel mondo.