Uber sbarca a Wall Street, l'app valutata oltre 80 miliardi

Uber sbarca a Wall Street. Il prezzo per l'offerta pubblica iniziale dell'app che fornisce un servizio di auto con autista sostitutivo del taxi è stato fissato in 45 dollari per azione, con una valutazione monstre di 82,4 miliardi di dollari, per una azienda che al momento perde soldi e prevede di perderne ancora in futuro.Lo sbarco di Uber a Wall Street avviene nel giorno dell'entrata in vigore dei dazi di Donald Trump nei confronti della Cina. Una situazione non proprio ideale per quella che viene considerata una delle Ipo più grandi della storia.La corsa della società di ride sharing verso la piazza statunitense si chiude con una quotazione penalizzata anche dalle proteste globali portate avanti dagli autisti del colosso dei trasporti per l'atipico inquadramento come autonomi (contractor) anziché come dipendenti. Proteste si sono avute in questi giorni a Londra, New York e nelle principali città dove è presente il servizio.Il prezzo di collocamento è stato fissato così verso la parte bassa della forchetta che era stata indicata fra 44 e 50 dollari. Il gruppo delle auto scure ha venduto 180 milioni di titoli a quel prezzo raccogliendo 8,1 miliardi di dollari e raggiungendo una valutazione di oltre 80 miliardi ma al di sotto dei 120 miliardi a cui aveva puntato lo scorso anno.L'azienda sembra avere preferito un approccio cauto nel determinare il prezzo con cui iniziare gli scambi anche al fine di evitare la debacle di Lyft, il gruppo rivale che si è quotato il 29 marzo scorso raccogliendo 2,3 miliardi e raggiungendo una valutazione di 24 miliardi. A parte un rally iniziale, il titolo Lyft è stato protagonista di una ondata di vendite che lo ha visto scendere dal prezzo di collocamento di 72 dollari ai 55,18 dollari di ieri.Comunque sia, l'Ipo di Uber è la più grande per un'azienda tech statunitense da quella del 2012 di Facebook ed è la decima più grande in assoluto in Usa. Il titolo debutterà oggi al New York Stock Exchange con simbolo Uber.La quotazione porterà una cascata di denaro su fondatori e manager della società. Il cofondatore ed ex numero uno Travis Kalanick, quello cacciato nel 2017 per via di una leadership e una condotta controversa, ha una quota che vale 5,3 miliardi. Quella dell'altro cofondatore, Garrett Camp, vale 3,7 miliardi e quella del primo dipendente dell'azienda, Ryan Graves, vale 1,15 miliardi. La quota dell'amministratore delegato Dara Khosrowshahi vale 8,8 miliardi.Il più grande socio di Uber, il Vision Fund della giapponese Softbank, vanta una quota di 10 miliardi di dollari sulla base del prezzo di collocamento (nel gennaio 2018 aveva iniettato 7,7 miliardi nel gruppo). Alphabet, la holding a cui fa capo Goolge, può contare su una quota da 3,2 miliardi.