Ritrovato il cane Uber, era scomparso da dieci giorni

Uber, il cane scomparso dieci giorni fa, è stato ritrovato. Migliaia i post e condivisioni che hanno permesso di ritrovarlo nella zona dei negozi del centro commerciale Megalò di Chieti, dimagrito ma in buone condizioni.



«La notizia è arrivata poco fa. Nella stessa zona dove Uber ha fatto perdere le sue tracce, si è rifatto vivo sotto gli occhi di una famiglia, che stava allietando la calura estiva in compagnia di amici con tanto di barbecue.

Cosa veramente abbia passato in questi 10 giorni Uber, realmente solo lui lo può sapere, Noi abbiamo supposto diverse ipotesi. Di fatto quella zona è stata bonificata da più volontari per ore ed ore, di giorno e di notte, abbiamo, ipotizzato che fosse stato prelevato da chicchessia, forse ci sbagliamo o forse no, e se così fosse, se la nostra ipotesi non è stata poi campata per aria…. ciò vuol dire che chi ha braccato Uber si è sentito a sua volta braccato, e lo ha rilasciato. La verità non la sapremmo mai, ma confidiamo nel fatto che se ora è tra le braccia di Lorenza», scrive in un post su Fb il Servizio Regionale Cinofili Anc Abruzzo.