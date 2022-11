Twitter: via a licenziamento di massa deciso da Musk, mail a dipendenti

Venerdì 4 Novembre 2022, 09:00







(Teleborsa) - Il brutale licenziamento di massa di metà dei 7.500 dipendenti di Twitter deciso da Elon Musk prende il via oggi a pochi giorni dall'acquisizione della piattaforma per 44 miliardi di dollari.



Lo scrive il New York Times che cita il testo di una mail, di cui avrebbe visionato una copia, inviata ad alcuni dipendenti.



Nella missiva, secondo quanto riporta il giornale, si ordina ai dipendenti di andare a casa giovedì e di non tornare in ufficio questa

mattina, mentre procedono i tagli.