Twitter, partito il licenziamento di massa voluto da Elon Musk

(Teleborsa) - Inizia oggi il licenziamento di massa di metà dei 7.500 dipendenti di Twitter voluto da Elon Musk pochi giorni dopo l'acquisizione della piattaforma per 44 miliardi di dollari. La notizia è arrivata dal New York Times che ha visionato una copia della mail inviata ai dipendenti. Il messaggio ordina loro di andare a casa e di non tornare in ufficio venerdì mentre procedono i tagli.



Un gruppo di ex dipendenti ha presentato intanto una class action al tribunale di San Francisco contro l'azienda accusandola di non aver ricevuto il preavviso di 60 giorni stabilito dalla legge e di aver appreso del loro licenziamento, ieri, quando hanno trovato i loro account bloccati.