Airbnb, respinto il ricorso di sugli affitti brevi

Ultimo aggiornamento: 19:51

(Teleborsa) -. Il portale dovràe iA renderlo noto è Federalberghi che, a commento della notizia, ha sottolineato: "non ci sono più alibi per chi, da quasi due anni, si prende gioco delle istituzioni"., secondo quanto ammesso dalla piattaforma in giudizio, rapportate ai ricavi del 2016, sarebbero circa di. Se si tiene conto del numero esponenzialmente crescente degli annunci pubblicati su Airbnb avvenuti nel frattempo (222.787 ad agosto 2016, 397.314 ad agosto 2018), si può avere una stima dinei primi 18 mesi da parte del portale, dato che si attesterebbe ad un"D'altro canto - affermano gli albergatori - non si vede quali motivi impediscano la riscossione, considerato che il portale già svolge, sia in Italia (per conto di alcuni comuni) sia all'estero, attività simili a quelle che vengono contestate, e che addirittura informa pubblicamente gli host italiani del fatto che potrebbe essere chiamata a riscuotere imposte e raccogliere dati. L'opera di bonifica del mercato è appena agli inizi - concludono gli esponenti delle attività ricettive alberghiere - e confidiamo che il Ministro del turismo dia seguito in tempi brevi alle misure annunciate durante l'incontro con gli organi direttivi di Federalberghi, che prevedono l'istituzione di unassegnando a ognuno di essi une vietando ai portali di mettere in vendita le strutture che siano prive del codice".