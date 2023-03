Turismo, Santanchè: «I giovani che lavoreranno nel weekend guadagneranno nettamente di più rispetto ai giorni normali»

Lavoro e giovani, cosa succede nel weekend? Dopo le polemiche, interviene anche la ministra Santanchè. «Nel turismo c'è una grande possibilità di occupazione ma per i giovani lavorare il sabato o la domenica è faticoso, sono più attenti alla qualità della vita e al tempo libero. Noi stiamo pensando, e credo che li metteremo a terra nei prossimi 15 giorni, ad incentivi affinché, chi lavora nelle festività, guadagni nettamente di più rispetto ai giorni normali», ha annunciato la ministra del Turismo, Daniela Santanchè in occasione della presentazione alla Camera della proposta di legge sul turismo accessibile.

«Questo è un settore in cui veramente ci sono tantissime possibilità di occupazione e in cui poter immaginare il famoso ascensore sociale», ha aggiunto Santanchè sottolineando come, «se oggi abbiamo la possibilità di fare un cambio di passo lo dobbiamo al nostro presidente Giorgia Meloni». «Da sempre, ogni volta che si vinceva in una Regione o in un Comune si chiedeva l'assessore al turismo: Fdi ha sempre creduto nel turismo come 'petroliò della nazione. Tutti sono d'accordo, ma poi però poco è stato fatto. Finalmente oggi con il governo Meloni abbiamo un ministero con il portafoglio, questo è un cambio di passo. Quando c'è una visione, quando si crede che questa debba essere la prima azienda di una nazione» questo si fa e per questo «io credo che nel turismo ci sia una grande possibilità di occupazione».