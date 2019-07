Trump attacca di nuovo la Fed: Ue e Cina tagliano i tassi, qui niente

Ultimo aggiornamento: 15:37

Mentre la Federal reserve si prepara al primo taglio dei tassi dopo la grande crisi del 2008, il presidente americano Donald Trump torna ad attaccare con forza l'istituto centrale statunitense e il suo presidente Jerome Powell.«L'Europa e la Cina ridurranno ulteriormente i loro tassi di interesse e pomperanno fondi nei loro sistemi, così da rendere più facile per i loro produttori vendere i loro prodotti. Allo stesso tempo, con un'inflazione molto bassa, la nostra Fed non fa niente, o probabilmente farà molto poco» rispetto agli altri. «Male!», ha scritto su Twitter Trump.«La Fed ha fatto tutte le mosse sbagliate. Un taglio dei tassi contenuto non è abbastanza, ma vinceremo lo stesso», ha scritto ancora l'inquilino della Casa Bianca, sottolineando che la Fed ha alzato i tassi troppo e troppo presto. «Il loro quantitative "tightening" è stato un altro grande errore. Mentre il nostro paese sta andando bene, la perdita di potenziale creazione di ricchezza, soprattutto se paragonata al nostro debito, è stata sconcertante», ha aggiunto Trump.La Fed si appresta a tagliare il costo del denaro alla riunione del 30 e 31 luglio e gli analisti prevedono una riduzione dei tassi di interesse di un quarto di punto.