(Teleborsa) - Donald Trump torna ad attaccare la Fed che starebbe "ammanettando" l'economia statunitense con la sua politica sui tassi di interesse. Lo ha dichiarato lo stesso presidente, specificando che a lui piacerebbe un taglio di almeno un punto percentuale.



Trump è poi tornato a parlare della Cina e della guerra commerciale ancora in corso tra i due Paesi. Secondo l'inquilino della Casa Bianca, i colloqui con Pechino "stanno andato molto bene" anche se "non siamo ancora pronti per un accordo".



In merito poi alle voci che si erano rincorse negli ultimo giorni su una possibile svalutazione del dollaro in risposta a quella dello yuan, Trump ha chiarito che non agirà in quel senso. "Non svaluterò il dollaro, non abbiamo bisogno di farlo", ha chiarito. © RIPRODUZIONE RISERVATA