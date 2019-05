© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in Italia, anche con nuovi strumenti.È quanto dichiarato dal presidente Inps, Pasquale Tridico, che in audizione alla Camera ha lanciato lache si occupi dei servizi per chi versa in difficoltà economiche.Ad oggi, ricorda Tridico, l'Inps "non ha una Direzione povertà, ma ha quella per gli ammortizzatori sociali", mentre ora esiste "che è "molto più ampia e importante del Rei", definito come "un primo tentativo di dare un reddito minimo".Per questo, ha insistito il presidente Inps, "". Secondo Tridico "è giusto rilanciare un'operazione di solidarietà verso i poveri che non vengono raggiunti dagli strumenti per via di barriere architettoniche" con l'introduzione di "", a partire dalSi tratta, di un progetto che "prevede una rete di contrasto alla povertà che agisce sul territorio. Con camper e gazebo vorrei raggiungere queste persone nelle città e nelle zone dove c'è necessità di andare", ha spiegato Tridico.L'audizione alla Camera è stata anche l'occasione per lanciare un nuovo. "Gli ispettori di vigilanza Inps sono persone che hanno accesso a una mole enorme di dati", ha spiegato davanti alla Commissione Lavoro di Montecitorio. "È una questione che mi sta a cuore e penso che debba essere rivista, l'istituto oggi non ha vigilanza ispettiva", ha ricordato Tridico, specificando che l'Inps "".