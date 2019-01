Trevi vola in Borsa su ipotesi risanamento con banche

(Teleborsa) - Exploit di Trevi in Borsa per effetto delle voci che parlano del via libera al piano di risanamento e patrimonializzazione. Le azioni della società ingegneristica vantano così un guadagno di quasi il 15% a 0,35 euro.



A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,3608 e successiva a 0,3933. Supporto a 0,3283.



Secondo Milano Finanza è stato dato il via libera al piano di risanamento del gruppo che prevede un aumento di capitale da 130 milioni di euro, la conversione del debito per 310 milioni di euro e risorse fresche per 200 milioni. Con questo piano la quota delle banche - Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco BPM , BNL-Bnp Paribas e MPS - passerebbe al 38-42%.







