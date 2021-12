Trenitalia, al via il nuovo Orario con oltre settemila corse giornaliere

(Teleborsa) - Prende il via oggi, domenica 12 dicembre, l'Orario Invernale 2021-2022 di Trenitalia, presentato alla stazione di Milano Centrale lo scorso 2 dicembre dall'Amministratore delegato Luigi Corradi che ha parlato dell'inizio di "un nuovo viaggio" dopo i lunghi mesi della pandemia ed i ripetuti lockdown.

Il nuovo orario, secondo quanto riporta FSNEWS, il portale informativo del Gruppo FS Italiane, punta sempre più sulla capillarità, la frequenza dei servizi e sull'intermodalità, con soluzioni sia dirette sia integrate con altre modalità di trasporto su gomma, collettive o in sharing, per raggiungere mete turistiche, porti e aeroporti in tutta Italia.

L'offerta di 230 Frecce al giorno testimonia l'ampia copertura e l'estensione del network, con un'attenzione soprattutto al Sud Italia (Puglia, Calabria, Sicilia). E poi quattro Frecciarossa no-stop Milano-Roma, un Frecciargento fra Roma e Genova, che collega la Liguria alla capitale in quattro ore, 32 collegamenti giornalieri fra Roma e Venezia.

Il nuovo orario invernale va ben oltre l'Alta Velocità e comprende anche 94 Intercity e 24 Intercity Notte, oltre ai 6.800 treni quotidiani del trasporto regionale che copre tante nuove destinazioni.

Previsti incentivi nei fine settimana per visitare luoghi di alto valore cultuale del Paese, ma anche offerte per famiglie, senior e bambini under 15. Quel che caratterizza l'offerta sono anche l'intermodalità e la mobilità dolce, con gli oltre 20mila posti bici disponibili sui treni e tanti punti di ricarica per l'e-bike.