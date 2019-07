Treni, incendio doloso a Rovezzano: 42 Alta Velocità cancellati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Stasulla linea Direttissima Roma – Firenze, madella cabina elettrica dell'Alta Velocità a Rovezzano, periferia di Firenze, con, con probabili ripercussioni anche per i viaggi del pomeriggio.Parte dei cavi danneggiati sono già stati ripristinati, come fa sapere RFI in una nota, e i lavori proseguono per ripristinare tutta la linea: l'incendio, ricorda Rete Ferroviaria Italiana, ha attivato ii".L'Italia è così ancora divisa in due dopo la sospensione completa della circolazione dalle 5 alle 8 della mattina di lunedì 22 luglio per gli accertamenti da parte dell'Autorità giudiziaria. "Concluse le prime indagini ispettive, il traffico - prosegue la nota - è ripreso con forti rallentamenti" dovuti alla "forte riduzione di capacità dell'infrastruttura ferroviaria".La circolazione è stata sospesa alle 5:10 del mattino: sul posto fin dalle prime ore le squadre della, la polizia ferroviaria, lae laAl momento non si hanno altri dettagliPer iè statoper chi rinuncia al viaggio: il rimborso integrale del biglietto può essere chiesto - precisa una nota - "sia alle biglietterie Trenitalia sia online sul sito trenitalia.com. I passeggeri che decidono di cambiare la data del viaggio possono farlo in biglietteria o ai desk di assistenza clienti in stazione, a prescindere dalla tariffa pagata".