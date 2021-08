Trasporti, Trenitalia: in arrivo quattro nuovi Intercity per la Liguria

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 11 Agosto 2021, 19:15







(Teleborsa) - Si arricchisce l'offerta di Trenitalia in Liguria. Per il periodo estivo la società operativa del Gruppo Fs 4 Intercity aggiuntivi in servizio da Torino a Genova e da Milano a Ventimiglia. I biglietti – fa sapere Trenitalia in una nota – sono già disponibili in tutti i canali di vendita.



Il servizio sarà attivo dal 14 agosto al 19 settembre solo nelle giornate festive e prefestive. Da Milano Centrale a Ventimiglia è prevista una corsa alle 11.10 con arrivo a destinazione alla 14.54. Il treno ripartirà da Ventimiglia alle 16.18 per arrivare a Milano alle 20.17. In entrambi i sensi di marcia sono previste fermate intermedia a Pavia, Voghera, Genova Piazza Principe, Savona, Finale Ligure, Albenga, Alassio, Diano, Imperia e Sanremo.



Da Torino Porta Nuova l'Intercity straordinario parte alle 9.20 con arrivo a Genova Principe alle ore 11.16. Il ritorno dal Capoluogo ligure è previsto alle 15.12, con arrivo a Torino Porta Nuova alle 17.15. Le fermate intermedie in questo caso sono a Torino Lingotto, Asti, Alessandria e Novi Ligure.