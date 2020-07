Trasformazione digitale PMI, Vodafone Business accelera e lancia V-Hub

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Aiutare lea orientarsi in un mondo sempre più: dalla creazione di siti web al marketing digitale, dal remote working alla sicurezza informatica. Con questo obiettivolancia, un servizio online dedicato alla digitalizzazione delle pdestinate a rivestire un ruolo ancor più centrale nellaDisponibile da oggi, martedì 7 luglio, inoffre guide, suggerimenti e un servizio di consulenza a supporto delleche generano circa ildel valore aggiunto complessivo dell'economia italiana, con una quota di occupazione del 78%.Tuttavia, uno studio condotto daha rilevato che oltre il 40% delle PMI ha previsto una contrazione dei profitti annuali rispetto al 27% dei concorrenti di maggiori dimensioni. Per questa ragione è indispensabile far sì che leoccupino una posizione di forza in- Grazie a, i clienti potranno accedere contenuti su misura attraverso guide, video e webinar online, e ricevere un supporto dedicato grazie a un servizio di consulenza (telefonica o via chat) gestito da esperti e consulenti Vodafone Business. Inoltre, il servizio si avvarrà anche delle competenze di partner e di leader del settore. I contenuti saranno calibrati in base ai diversi livelli di competenza, dai principianti a coloro che possiedono già una certa padronanza dei"Lesono essenziali per la ripresa economica del Paese – affermDirettore di Vodafone Business Italia – Questi mesi stanno dimostrando che le aziende che investono di più nei servizi digitali e utilizzano la tecnologia per cambiare i propri modelli di business sono le più resilienti. Per questa ragione lanciamo oggi V-Hub, con l'obiettivo di semplificare l'accesso alla trasformazione digitale delle piccole e medie imprese. Lo facciamo con la strategia che contraddistinguee che si riflette sui nostri servizi, a partire dall'ascolto dellee un approccio verticale sui diversi settori del mercato".