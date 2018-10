(Teleborsa) - Il CdA di Toscana Aeroporti ha valutato i requisiti di indipendenza di Giorgio De Lorenzi cooptato nel Board come amministratore non esecutivo lo scorso 18 settembre, in sostituzione di Martin Francisco Antranik Eurnekian Bonnarens che si era dimesso il 14 settembre.





