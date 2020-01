Tokyo in rosso. Asia colpita da emergenza virus con Cina ancora chiusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, orfana delle, che sono ancora chiuse per le, sebbene l'emergenza Coronavirus abbia condizionato questa ricorrenza. Le autorità cinesi hanno infatti esteso il periodo delle festività di tre giorni fino al 2 febbraio.Intanto,mondiali e colpisce nello specifico i titoli più esposti alle esportazioni verso la Cina, il turismo, le compagnie aeree ed i titoli tecnologici. Se l'azionario sta andando male, continuano invece a, fra cui yen e oro, e le, per la scommessa di nuovi stimoli dalle banche centrali., l'indice Nikkei ha chiuso in calo dello 0,55% a 23.215 punti mentre il più ampio Topix ha ceduto lo 0,65% a 1.096 punti. Tonfo di Seoul (-3%) che ieri era rimasta chiusa per festività.Chiuse anche oggi le borse di. Fra le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,retrocede del 2,2%,dell'1,3% edello 0,47%, mentrerecupera lo 0,55%.Positiva(+0,20%), mentre la borsa diva giù dell'1,5%.