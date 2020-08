TIM, utile semestre in crescita. Avanti trattative per Rete Unica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -chiude il primo semestre dell'anno con unattribuibile ai soci della controllante dinel semestre, in crescita del 23% rispetto all'anno precedente. L'utile è stato di 118 milioni di euro nel trimestre.I ricavi da servizi si sono attestati a 7,3 miliardi di euro, in calo del 7,4% rispetto al pari periodo del 2019. Il trend dei ricavi, oltre a risentire degli effetti dell'emergenza COVID, riflette la razionalizzazione del portafoglio prodotti e la maggior disciplina nei processi commerciali avviata lo scorso anno. L'EBITDA organico pari a 3,5 miliardi di euro nel semestre, risulta in contrazione del 6,9%.In Italia,e, con un numero di linee che si è attestato a 30,5 milioni a fine giugno, in linea con il trimestre precedente, grazie anche ad un tasso di disconnessione in miglioramento (churn 4,0%). Nelil lockdown ha avuto un effetto di accelerazione delladella base clienti verso la, con un numero di linee che si è attestato a 7,9 milioni di unità, per una crescita del 24% su anno e del 7% rispetto al trimestre precedente.finanziario netto al 30 giugno si èdi euro da fine 2019, attestandosi a 25.971 milioni di euro (ovvero 21.095 milioni di euro su base after lease).Il Consiglio di Amministrazione ha anche "dei contenuti del progetto di(incluso l'80% di Flash Fiber) e della partnership con KKR Infrastructure e Fastweb contenuti nell'. L'offerta del valore didi euro prevede l'acquisto da parte di KKR Infrastructure delsulla base di un enterprise value di circa 7,7 miliardi di euro (equity value 4,7 miliardi di euro), mentredel capitale di FiberCop a fronte del conferimento del 20% attualmente detenuto in Flash Fiber.Il CdA ha visto "l'accelerazione deled ha confermato che parteciperàche ilintende far partire nelle prossime ore. Per questo motivo ha dato mandato all'Amministratore Delegato Luigi Gubitosi dicon la controparte pubblica ed ha anche deciso diper deliberare in modo conclusivo sul Progetto FiberCop, eventualmente aggiornato alla luce dell'esito delle trattative.Il Consiglio conferma che è stata presentatadi 16,5 miliardi di Reais per l'acquisizione delle attività mobili delda parte di T. L'offerta, se accettata, darà al consorzio la qualifica di "stalking horse" nel processo di cessione che proseguirà nel corso dell'anno.E' stato firmato il contratto con il consorzio guidato daper l'acquisizione di unanella holding che detiene la quota di TIM in. L'incasso del prezzo pari adi euro è previsto entro la fine del terzo trimestreRoma, 4 Agosto 2020