TIM, inviato all'Ue memorandum per progetto FiberCop

(Teleborsa) - La strada che porta alla realizzazione del progettopassa da Bruxelles. Il piano che prevede l'ingresso di Kkr enel capitale della nuova società della rete unica insieme a TIM, infatti, è all'attenzione dellaa cui spetta la valutazione se si tratta di unao meno e dunque se si rende necessaria una notifica ufficiale.Secondo quanto riporta Ansa citando fonti europee, i contatti tra TIM e la Direzione generale della Concorrenza sono in corso già dallo scorso luglio mentre all'inizio di questa settimana il gruppo avrebbe inviato unsull'operazione di scorporo della rete secondaria (deliberata dal CdA il 31 agosto).Se Bruxelles deciderà di aprire ufficialmente il file con ladell'operazione a quel punto i tempi saranno molto brevi (circa 45 giorni) e il via libera dovrebbe arrivare entro novembre.Non è previsto l'intervento dell'Antritrust italiano in quanto l'operazione avrebbe rilevanza comunitaria per via delle dimensioni delle parti coinvolte. Mentre l'operazione è già stata segnalata all'per quanto di sua competenza e ai fini dell'eventuale esercizio delI precedenti, intanto, sembrano suggerire un lieto fine per il progetto di rete unica. Lo schema delalla base del piano studiato dacon il coinvolgimento di Kkr, Fastweb e Tiscali, infatti, è già stato sperimentato – con successo anche se in forma differente – inAl fianco del progetto ci sarebbe anche il nuovo(articolo 76) che prevede tra le condizioni validanti per l'offerta di coinvestimento anche la caratteristica di essere "aperta".Il via libera nel frattempo è arrivato anche dalinsieme all'ex commissarioche, studiato il modello del co-investimento, sono arrivati alla conclusione che, al contrario del monopolio, si tratta di "uno schema competitivo che permette di mantenere la concorrenza infrastrutturale e ottimizzare gli investimenti degli operatori stimolando l'innovazione nella rete".La stessa Vodafone, che in Italia vorrebbe fermare il progetto, in Spagna ha partecipato a co-investimenti cone secondo un report di Cullen International quel modello ha portato al raddoppio della fibra in 5 anni.