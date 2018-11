Tim, credito esaurito e debiti da migliaia di euro: un bug manda nel panico i clienti

#TIMmobile Disservizio TIM. Ecco il nostro gestore che errori commette.... Da stamattina fuori uso la linea, ormai oltre 4 ore di disservizio a causa di un errore che mostra la linea con un debito di oltre 2500 euro!!! #TIM #DisservizioTIM #HoChiamatoDIO pic.twitter.com/6QVAcHuq4N — Stelvio Ceccotti (@stelvio_c) 12 novembre 2018

Ultimo aggiornamento: 20:24

Un bug nel sistema ha causato pesanti disagi ai clienti, che hanno visto improvvisamente il loro credito azzerato, o addirittura in rosso di migliaia di euro. Sono numerose le segnalazioni di utenti che, senza un motivo apparente, si sono ritrovati in debito con il loro operatore telefonico fino a 20mila euro.Il sistema è letteralmente andato in tilt e non è ancora chiaro se si sia trattato di un attacco informatico, o di un semplice bug. La Tim sta gradualmente risolvendo il problema, ma sono in molti sui social a chiedere un risarcimento all'operatore, che però non ha ancora commmentato in via ufficiale l'accaduto. La compagnia telefonica ha spiegato agli utenti che nel giro di poche ore la situazione tornerà alla normalità, ma al momento sono ancora in molti a trovarsi impossibiltati a telefonare e navigare su internet.