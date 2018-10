TIM, CdA pronto a esaminare il dossier Persidera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Avvio a passi da giganti per il titolo di TIM che amostra un rialzo del 2,49% e scatta in cima al FTSE MIB.Oggi, 30 ottobre, ildovrebbe decidere di concedere al fondo americano I Squared l'esclusiva per l'acquisto della società dei multiplex, Persidera,(controllata da TIM al 70% e da Gedi al 30%). Lo riportano alcuni rumors di stampa. Il Fondo a stelle e strisce ha messo sul piatto 250 milioni per l'asset.Vale la pena di ricordare che il 25 settembre scorso era arrivata anche l'offerta vincolante di Rai Way su Persidera esarebbe più propensa ad accettare l'offerta di Rai Way pari a circa 200 milioni di euro che lascia fuori i multiplex (piattaforme per gestire la trasmissione dei canali tv e radio) che RaiWay non potrebbe comprare per motivi di antitrust.L'obiettivo è concludere la vendita di Persidera entro la fine dell'anno.