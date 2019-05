The Carlyle Group rileva l'italiana Forgital

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La società di private equity, gruppo internazionale con sede a Velo d'Astico, in provincia di Vicenza,. specializzato nella produzione di anelli forgiati e laminati in acciaio e altre leghe speciali per i settori Aerospace e Industrial (Oil & Gas, Transmission, Power Generation e General Mechanics)., una Sicav quotata in Italia sul MIV, tramite ildi cui detiene una partecipazione del 44,55%. La vendita frutterà a NB Aurora unche, rispetto ad un'iscrizione a bilancio di circa 21 milioni, genererà una plusvalenza stimata di 29 milioni di euro. Il fair market value di Forgital al 31 dicembre 2018 era pari a 42 milioni.L'esecuzione dell'accordo (closing) è soggetta all'avveramento di determinaterelative ad autorizzazione antitrust da parte della Commissione UE e in materia di golden power con riferimento a Francia e Italia.Forgital Group ha portato avanti con successo negli ultimi anni u, in modo particolare nelnel quale, anche grazie alla forte crescita della controllata italiana FLY, si è affermato come uno dei principali player nella fornitura di componenti completi e finiti ai principali operatori mondiali nel settore aeronautico e aerospaziale.Forgital Group, con una presenza diretta in Italia, Francia e Stati Uniti, è oggi una delle poche aziende qualificate per ladei più importanti aerei attualmente in produzione. Questo: nel periodo 2013-2017, il Valore della Produzione ed EBITDA sono rispettivamente cresciuti del 14% e del 29% in termini di CAGR.