Tesla in forte ribasso, pesa calo consegne secondo trimestre

(Teleborsa) - In forte ribasso Tesla Motors, che mostra un -2,75%. La casa di auto elettriche di Elon Musk ha registrato un calo delle consegne del 17,9% nel secondo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti, in scia ai lockdown in Cina per il Covid-19 che hanno bloccato la produzione a Shanghai.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'azienda attiva nel settore automotive, che fa peggio del mercato di riferimento.



Lo scenario tecnico di Tesla Motors mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 650 USD con area di resistenza individuata a quota 674,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 637,1.