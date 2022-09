Terna, sottoscritte linee di credito per 200 milioni legate a indicatori ESG

Giovedì 22 Settembre 2022, 18:45







(Teleborsa) - Terna, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha sottoscritto due distinti Credit Facility Agreement ESG linked da 100 milioni di euro ciascuno, per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro. Le linee di credito avranno ciascuna una durata di 3 anni, con un tasso d'interesse legato anche all'andamento della performance di Terna relativamente a specifici indicatori ambientali, sociali e di governance (ESG), si legge in una nota.



I due finanziamenti sono stati rispettivamente sottoscritti con Unicredit e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch.



Le linee di credito consentono a Terna "di poter contare su una liquidità adeguata alla propria solidità finanziaria e confermano il forte impegno del gruppo nell'introduzione di un modello finalizzato a consolidare sempre di più la sostenibilità come leva strategica", viene sottolineato.