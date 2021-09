Terna nello Stoxx Global ESG Leaders per l'undicesimo anno consecutivo

1 Minuto di Lettura

Martedì 21 Settembre 2021, 19:00







(Teleborsa) - Terna - società quotata sull'MTA che gestisce la rete elettrica nazionale - è stata confermata per l'undicesimo anno consecutivo nell'indice di sostenibilità Stoxx Global ESG Leaders, classifica delle società con le migliori performance ambientali, sociali e di governance (ESG). L'indice include quest'anno 410 società a livello mondiale, di cui 18 italiane, e ha valutato complessivamente circa 1.800 aziende.



L'indice si caratterizza per la trasparenza nei criteri di selezione, basati su un rating model fornito da Sustainalytics che valuta le società rispetto a un set di indicatori in ambito Environmental, Social e Governance. In particolare, una società deve distinguersi in almeno uno dei tre ambiti ESG ed essere quindi inclusa nel relativo indice: lo Stoxx Global Environmental Leaders, lo Stoxx Global Social Leaders o lo Stoxx Global ESG Governance Leaders. Grazie ai risultati ottenuti in tutti gli ambiti di analisi, Terna è stata confermata nel principale Stoxx Global ESG Leaders Index.