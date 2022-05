Tensioni sul titolo Twitter dopo annunci Musk

Venerdì 13 Maggio 2022, 16:15







(Teleborsa) - Si muove in perdita Twitter che mostra una flessione del 10,02% sui valori precedenti.



A pesare sulle azioni del social network sono le dichiarazioni a più riprese di Elon Musk. Il numero uno di Tesla, dopo aver annunciato che l'accordo da 44 miliardi di dollari per l'acquisizione di Twitter era "temporaneamente sospeso" in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account spam/fake rappresentano effettivamente meno del 5% degli utenti, ha, poi, detto che "resterà ancora impegnato nell'acquisizione".



La tendenza ad una settimana della società che fornisce un servizio di notizie e microblogging è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Analizzando lo scenario di Twitter si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 40,05 USD. Prima resistenza a 41,04. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 39,54.