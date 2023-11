Taxi, cosa prevede la riforma sulle licenze

Martedì 7 Novembre 2023, 11:35

Riforma taxi, cosa prevede il nuovo testo? Il decreto introduce cambiamenti significativi nell'assegnazione delle licenze per i tassisti, consentendo la possibilità di indire gare rapide per rilasciare un 20% in più di licenze rispetto al passato. Queste nuove modalità si applicano a tutti i comuni, che possono emettere licenze provvisorie in base alle necessità. A differenza del passato, è ora permesso l'accumulo di più licenze nelle mani di un singolo tassista. Queste licenze possono essere affittate ad altri, inclusi amici o familiari, che possono utilizzare lo stesso veicolo del tassista originale. Le licenze provvisorie hanno una durata iniziale di 12 mesi, prorogabile per un ulteriore anno. Coloro che ricevono una licenza provvisoria potrebbero essere costretti ad acquistare un nuovo veicolo per i soli due anni di validità della licenza. Infine le licenze temporanee possono essere concesse da ogni comune in modo proporzionale alle esigenze, specialmente in caso di eccezionali flussi di presenze turistiche.