(Teleborsa) -in merito all', recapitata a Bruxelles la scorsa settimana, con il commissario europeo ai trasportiche avverte:". E riferendosi al co-finanziamento europeo all'opera, in totale 813,8 milioni di euro, ribadisce:(circa 500 milioni di euro NdR).Frattanto,che si muoverà"per giungere a formulare una complessiva, che non sarà condizionata da posizioni preconcette, ma sarà interamente mirata a realizzare l'interesse generale". Riguardo all'analisi, Palazzo Chigi precisa anche che è stata "affidata ad accreditati esperti" e cheSul punto restano ampie le distanze fra Lega e M5S. Il vicepremier Matteo Salvini ha ribadito stamattina il suo favore alla realizzazione dell'infrastruttura, affermando che l'analisi costi-benefici non lo ha convinto., perché è l'unica relazione scientifica fatta da economisti dei trasporti" ed è, ha ribadito il Ministro delle Infrastrutturealla radio. Poi, il titolare del MIT ha auspicato che si svolga un: "Tra noi e la Lega si è sempre discusso in maniera concreta e obiettiva, tra persone per bene, prive di pregiudizi. Noi non ne abbiamo, sono convinto che non ne abbia neanche la Lega".