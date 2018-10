Tav e Tap: grandi opere, grandi guai per il governo. E' ancora scontro tra Lega e 5Stelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in vista per ildopo che il presidente del consiglio,ha spiegato che i lavori del gasdotto che giungerà in Puglia dovranno proseguire obbligatoriamente,che si è sempre schierata contro la realizzazione di questa opera, infatti, non ci sta ed ha alzato la voce nelle ultime ore. In particolare, i senatori Lello Ciampolillo e Saverio De Bonis, insieme alla deputata Sara Cunial, hanno replicato alle parole del premier, spiegando:– le loro parole riportate dall'agenzia Ansa -Non ci possono nemmeno essere costi a carico dello Stato, semplicemente perché, non essendovi ad oggi il rispetto delle prescrizioni da parte di TAP, non vi può essere responsabilità dello Stato. Continuiamo ad avere fiducia nella magistratura".- "Da ministro dello Sviluppo economico ho studiato le carte del Tap per tre mesi. E sono voluto andare allo Sviluppo economico anche per questo.Le carte un ministro le legge solo quando diventa ministro - aggiunge - e a noi del M5s non hanno mai fatto leggere alcunché".- Sul fronteinvece, è proprioche ha dovuto "cedere" sullaad aprire la crepa, in questo caso non interna - ma anzi strumentale a riguadagnare consensi da parte della base pentastellata in agitazione - bensì esterna, ovvero con l'alleato di governo leghista, favorevole da sempre al completamento dell'Alta velocità Torino-Lione.afferma il vice premier pentastellato, aprendo dunque un'altra rottura.- Nessuna reazione al momento da parte leghista e sembrerebbe che l'ordine di scuderia stavolta arrivi proprio da. Per una volta l'invito rivolto ai suoi, e prima ancora a se stesso, è percorrere, seppur con fatica, la strada del silenzio. Una mossa strategica quello di temporeggiare per evitare che "venga giù tutto". Non una sola parola sullo stop alla Tav, dunque, rilanciato dal "socio" Luigi Di Maio. Nessuna reazione ufficiale, dunque, ma fonti vicine al partito di Matteo Salvini fanno sapere che- Non soloCon il presidente della commissione Trasporti alla Camera, il leghista Alessandro Morelli, coordinatore della comunicazione della Lega molto vicino a Salvini, che, in un lungo post, ha messo in chiaro che il suo partito metterà paletti ai tagli decisi dai 5 stelle."L'editoria è una grande risorsa per ogni Paese. Sono da cancellare le storture e i privilegi ma vanno tutelate le piccole grandi testate che hanno sempre fatto informazione di qualità e servizio pubblico nei territori.. In più una guerra talebana e quindi irrazionale a giornali storici è un errore che favorisce editori che vedono nella carta stampata non un investimento industriale o culturale ma una mera opportunità di indirizzare le masse", ha chiarito Morelli.che potrebbero rivelarsi una vera e propria bomba ad orologeria per l'esecutivo, pronte ad esplodere. Non resta che attendere per capire se gli alleati di governo riusciranno ancora una volta a