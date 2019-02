TAV, Coppola replica a Toninelli: spiegate ragioni disaccordo in due note

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' scontro sulla TAV, nelle ultime ore soprattutto tra il professore il Ministro dei TrasportiPierluigi Coppola, unico componente del gruppo di lavoro sulla Torino-Lione a non essere contrario all'opera, ha voluto precisare qual'è stato il suo contributo all'analisi costi-benefici sulla TAV, dopo le. "Coppola? Il bravissimo ingegner Coppola non faceva parte del gruppo di lavoro - aveva dichiarato il titolare del dicastero di Piazzale di Porta Pia - . Ha dato un suo contributo con un appuntino di tre pagine. L'analisi costi-benefici ufficiale è una sola ed è quella di Ponti"., poiché ero in disaccordo con la metodologia adottata a maggioranza. Ho manifestato le ragioni del mio disaccordo in diversi scambi email con il gruppo di lavoro, e, in presenza, negli incontri organizzati presso la Struttura tecnica di missione, allargati alla segreteria tecnica del Ministro", ha spiegato il professore che non ha firmato l'analisi costi-benefici del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione.Intanto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasportiannuncia che a breve arriverà il decreto sblocca cantieri. "Chi dice che siamo contro le infrastrutture dice una falsità totale. Ho incontrato i vertici di Ance, l'associazione dei costruttori edili, che sono ben felici di aver sentito da me chefatte dal precedente governo, un disastro che ha bloccato i cantieri. Anche semplificare le procedure degli appalti è una grande opera. Il decreto anticiperà la legge delega - ha spiegato Toninelli - che riformerà l'intero codice degli appalti perché vogliamo rilanciare l'economia. Questo è un governo che è a favore delle grandi opere necessarie e utili".