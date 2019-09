Tasse, Istat: cala al 41,8 la pressione fiscale rispetto al 42,1 del 2018. La pressione fiscale complessiva nel 2018 risulta pari al 41,8%, in miglioramento rispetto al 42,1% stimato ad aprile. Lo rileva l'Istat, che ha rivisto in calo anche il dato del 2017, per cui vale la stessa correzione (-0,3 punti percentuali). È quindi confermata la stabilità anno su anno.

