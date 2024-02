Giorgia Meloni: «Da aprile stop alla doppia tassazione per italiani e giapponesi»

Lunedì 5 Febbraio 2024, 14:03

(Agenzia Vista) Tokyo, 5 febbraio 2024 “È passato un anno dall’avvio del nostro partnerariato. Con il Giappone non c’è solo il dialogo politico, visto che arriviamo al quarto incontro bilaterale in un anno, ma anche la collaborazione tra le nostre Nazioni è significativamente cresciuta. Abbiamo concluso in questi 12 mesi importanti intese che rafforzano la nostra cooperazione in ambito scientifico e industriale, abbiamo sottoscritto l’accordo sulle co-produzioni cinematografiche ed entrerà in vigore dall’1 aprile l’accordo sulla sicurezza sociale che consente ai lavoratori italiani e giapponesi di non essere più soggetti a una doppia imposizione”, ha affermato la premier Meloni sul palco della conferenza stampa del bilaterale con il presidente del Giappone Kishida. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev