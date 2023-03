Lunedì 27 Marzo 2023, 00:03

Alcuni aggiustamenti ormai acquisiti, altri per cui saranno decisivi gli incontri di stamattina. Ma ormai i tempi sono stretti: con l’inizio delle votazioni in commissione alla Camera prendono forma le nuove regole in materia di Superbonus e cessione dei crediti, che nelle intenzioni del governo dovrebbero essere quelle definitive dopo il carosello legislativo iniziato nella scorsa legislatura. L’obiettivo è risolvere in via definitiva questa vicenda, contando anche sull’opera di convincimento nei confronti dei soggetti finanziari, i quali stanno tornando seppur gradualmente ad acquistare crediti d’imposta, dopo lo stallo degli ultimi mesi.

LA PROPOSTA

Manca però ancora un’intesa definitiva sulle modalità con cui potrà essere ampliata la capacità delle banche di assorbire lo stock di crediti ancora fermi. Non è sicuro che passi la proposta formulata dagli stessi istituti di credito insieme ai costruttori, ovvero quella di poter utilizzare a questa finalità gli F24 con cui i propri clienti effettuano versamenti fiscali. In questo modo si supplirebbe alla mancata capienza sistema bancario, ovvero al fatto che questo non avrebbe abbastanza imposte su cui compensare i crediti: circostanza però messa in dubbio dallo stesso ministro dell’Economia. In ogni caso l’idea sarebbe quella di permettere il canale aggiuntivo con una serie di paletti: l’opportunità riguarderebbe solo i nuovi crediti e l’utilizzo degli F24 sarebbe possibile solo per un periodo limitato. A questo meccanismo si potrebbe affiancare l’opzione per le banche di ottenere Btp a dieci anni a fronte dei crediti che non siano eventualmente riusciti a compensare. I titoli di Stato sono uno strumento più accettabile per il governo, perché non hanno un effetto diretto sul deficit di bilancio (anche se vanno a scaricarsi sul debito).

Altri correttivi su cui invece c’è il consenso riguardano sempre il capitolo crediti, ma puntano piuttosto a stabilizzare e migliorare la gestione di quelli già esistenti. In particolare viene rafforzato il cosiddetto “scudo” per chi li acquista dalle banche: si tratta di evitare che questi soggetti siano scoraggiati dal rischio di dover rispondere di precedenti violazioni. La norma attuale già tutela chi dimostra di aver acquisito i crediti potendone dimostrare la provenienza, con la nuova versione la protezione viene estesa a chi compra da una banca, a condizione che il cedente abbia rilasciato una specifica attestazione.

Confermata poi la possibilità delle remissione in bonis: il 31 marzo, ovvero tra quattro giorni, scade il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione di cessione o sconto in fattura relativa alle spese edilizie del 2022. A beneficio di chi non farebbe in tempo (anche a causa della stasi degli ultimi mesi) il termine viene portato al 30 novembre dietro il pagamento di una sanzione di 250 euro. Non è ancora chiaro però se la proroga riguardi solo i privati titolari di crediti o anche le imprese che hanno accettato di praticare lo sconto in fattura.

LA RIFORMULAZIONE

Altra novità che emerge dalla riformulazione degli emendamenti è l’estensione temporale del meccanismo “spalma-crediti” ovvero la possibilità per banche e imprese di fruire in dieci anni (invece che in quattro) dei crediti stessi: al momento questa possibilità riguardava gli importi comunicati all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022. La scadenza viene spostata in avanti al 31 marzo di quest’anno ed inoltre sono ricompresi oltre ai crediti generati dal superbonus in senso stretto anche quelli delle ristrutturazioni edilizie. Non avranno lo stesso vantaggio - dieci anni di tempo - le persone fisiche che devono far valere le detrazioni e rischiano di risultare “incapienti”.

C’è infine il capitolo Iacp e Onlus e terzo settore. Per questi soggetti - che utilizzano il superbonus con regole non coincidenti con quelle dei privati - verrà ripristinata la possibilità di sfruttare lo sconto in fattura e la cessione dei crediti: sarà previsto insomma un trattamento differenziato rispetto agli altri soggetti, per i quali cessione e sconto in fattura sono stati bloccati per decreto.