Alcuni aggiustamenti ormai acquisiti, altri per cui si è lavorato durante la giornata. Ma ormai i tempi sono stretti: con l’inizio delle votazioni in commissione alla Camera prendono forma le nuove regole in materia di Superbonus e cessione dei crediti, che nelle intenzioni del governo dovrebbero essere quelle definitive dopo il carosello legislativo iniziato nella scorsa legislatura. L’obiettivo è risolvere in via definitiva questa vicenda, contando anche sull’opera di convincimento nei confronti dei soggetti finanziari, i quali stanno tornando seppur gradualmente ad acquistare crediti d’imposta, dopo lo stallo degli ultimi mesi.