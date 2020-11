Unicredit, due incontri on line per facilitare l'accesso al superbonus 110%

UniCredit, in prima linea in Italia sul fronte del Superbonus 110% per le spese sostenute per la riqualificazione energetica e sismica degli immobili, organizza nei giorni 11 e 12 novembre due nuovi Digital Talk dedicati a privati, condomini e aziende del settore allo scopo di facilitare l’accesso al Superbonus 110% e di favorire un importante momento di formazione per approfondire gli aspetti tecnici di una iniziativa di fondamentale importanza per la ripartenza di un settore strategico per il Paese.

I Digital Talk di UniCredit, organizzati in collaborazione con PwC Tls, Eni gas e luce, Eagle&Wise e professionisti di settore, saranno l’occasione per fornire a clienti e non clienti le informazioni più rilevanti su superbonus 110% e altre iniziative di riqualificazione del patrimonio immobiliare: si parlerà del quadro normativo di riferimento, dei beneficiari e degli attori del processo e verranno approfonditi gli ambiti di intervento, le agevolazioni fiscali previste e l’iter per accedere alle misure.

L’impegno della Banca è non solo offrire prodotti competitivi, ma anche momenti di informazione per la clientela e di formazione per i professionisti, allo scopo di contribuire ad accrescere le conoscenze su una misura strategica per la ripartenza economica del Paese e che avrà impatti sull’ambiente, sulla prevenzione antisismica e sull’ammodernamento del patrimonio immobiliare del nostro paese.

Ecco le date degli appuntamenti: 11 novembre 2020, dalle 16:00 alle 17:15, dedicato ai destinatari finali di interventi di edilizia civile (Privati, Condomini, Cooperative di Abitazione, Istituti Autonomi Case Popolari, onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni/società sportive per spogliatoi); 12 novembre 2020, dalle 17:00 alle 18:15, dedicato agli operatori del settore (Imprese che eseguono i lavori).

La partecipazione ai talk di UniCredit è aperta a tutti ed è gratuita. Per collegarsi streaming è sufficiente iscriversi sul sito ai seguenti link: https://education.unicredit.it/it/iscrizione-privati.13176.html (per partecipare al Talk in programma l’11 novembre) o https://education.unicredit.it/it/iscrizione-imprese.13180.html (per iscriversi al Talk in programma il 12 novembre).

Ai due incontri virtuali interverranno Remo Taricani, Co-Ceo Commercial Banking Italy UniCredit, Stefano Iattarelli, Head of Small Business Products UniCredit, Andrea Villa, Rao Real Estate Services, Eagle & Wise Service, Gruppo MutuiOnline, Rocco Mottolese, Tax Director in PwC Tls Avvocati e Commercialisti, Alessio Tesconi, consigliere provinciale del Collegio Geometri e Geometri Laureati. Il primo sarà moderato da Debora Rosciani, Radio24 - Il Sole24ore e il secondo da Dario Donato, giornalista di TgCom24.

Remo Taricani, Co-Ceo Commercial Banking Italy di UniCredit ha dichiarato: “Grazie anche alla nostra solidità patrimoniale, ci siamo attivati sin dall’inizio di questa crisi per dare ai nostri clienti la possibilità di usufruire dei vantaggi legati all’iniziativa del Superbonus. Il tutto nell’ottica di favorire la ripartenza di un settore fondamentale per l’economia del Paese, innescando così un circolo virtuoso che consente di sostenere interventi anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale del patrimonio immobiliare italiano. Gli eventi informativi e formativi che stiamo realizzando con la nostra Banking Academy UniCredit rappresentano pertanto un ulteriore tassello nell’offerta di UniCredit sul tema ecobonus e sismabonus e consentono di favorire momenti importanti di formazione per approfondire gli aspetti tecnici dell’iniziativa, allo scopo di facilitare l’accesso per clienti e non clienti all’iniziativa governativa”.

UniCredit sostiene l’accesso ai vantaggi del Superbonus 110%, oltre che con momenti di formazione con i Digital Talk, anche con prodotti e servizi dedicati. I Digital Talk di UniCredit sul Superbonus 110% si inseriscono tra le attività promosse da UniCredit nell’ambito del programma Banking Academy, l’offerta strutturata di formazione e financial education che la banca in Italia propone gratuitamente a persone, imprese e organizzazioni del terzo settore, clienti e non. Attraverso la Banking Academy UniCredit offre un patrimonio di conoscenze, professionalità ed opportunità di networking per supportare la competitività delle imprese, affiancandole nell’accrescere la propria cultura finanziaria e la comprensione delle evoluzioni e dei trend del mercato di riferimento.

