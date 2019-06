STMicroelectronics in vetta alla Blue Chips

(Teleborsa) -

Ottima giornata per STMicroelectronics, che tratta in rialzo del 2,96%, confermandosi fra i migliori oggi sul mercato, dopo aver sofferto di più in precedenza. Il titolo segue l'andamnento del settore dei Chip che recentemente era stato penalizzato dalle tensioni commerciali USA-Cina e dal warning di Broadcom.

Lo scenario di medio periodo di STMicroelectronics ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 15,07 Euro. Supporto a 14,71. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 15,44.

© RIPRODUZIONE RISERVATA