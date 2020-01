STM schizza in vetta al paniere del FTSE MIB dopo conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Grande giornata per STMicroelectronics, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,59% proprio in vetta al paniere del FTSE MIB. Il titolo beneficia dei risultati di bilancio "in linea con le aspettative" e delle rosee previsioni formulate dal gruppo attivo nel comparto dei semiconduttori.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'azienda italo-francese di semiconduttori più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di STMicroelectronics è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 27,49 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 26,36. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 28,62.