(Teleborsa) - Brillante rialzo per STM, che prosegue il rally avviato nell'ultimo paio di giorno con un guadagno del 3,37%. Il titolo continua cosi una performance positiva dopo le perdite subite in precedenza, in sintonia con il comparto tech europeo, che era stato penalizzato nell'ultimo periodo da una serie di profit warning.Anche ieri STM aveva fatto molto bene, complice il giudizio Overweight di JP Morgan.

Il quadro tecnico di breve periodo di STMicroelectronics mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 15,52 Euro. Rischio di discesa fino a 15,01 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 16,02.

