8 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Stellantis N.V. ha approvato la distribuzione condizionata, a seguito di una riduzione di capitale, da parte di Stellantis, ai detentori di un massimo di 54.297.006 azioni ordinarie di Faurecia S.E. e di un massimo di 308 milioni di euro in contanti, che rappresentano i proventi ricevuti da Peugeot per la vendita di azioni ordinarie di Faurecia nell'ottobre 2020.

Il pagamento della distribuzione - spiega una nota - "è condizionato all'ulteriore annuncio, atteso per i prossimi giorni, che determinate formalità previste dalla legislazione olandese siano state adempiute. In assenza di tale annuncio sul fatto che la distribuzione sia divenuta incondizionata, la Distribuzione non sarà esigibile".