Stati Generali, al centro della seconda giornata lavoro e Mezzogiorno

(Teleborsa) - Dopo il prologo europeo di sabato, laè approdata a un primo risultato concreto. Al termine dei lavori unha, infatti, dato il. Un decreto che permetterà a chi ha già esaurito le prime 14 settimane di cassa integrazione di richiedere subito le ulteriori 4 settimane approvate con il decreto rilancio.I lavori sono stati aperti questa mattina dail supermanager chiamato a elaborare le proposte per la ripartenza.prima quelli confederali e quindi quelli autonomi, per chiudere infine la giornata con gli enti locali:Il messaggio del Governo ai lavoratori, con un netto no ai licenziamenti, è "non vi lasciamo soli". Ma l'attenzione del Governo è anche alle imprese. Da oggi, ha ricordato Conte, c'è "la possibilità di chiedere online. Non c'è un click day, avete 60 giorni per farlo, e avrete". E per il futuro, garantisce, "non c'è una patrimoniale all'orizzonte". Il risparmio privato – ha sottolineato il presidente del Consiglio – "è una risorsa del nostro Paese, lo stanno dimostrando le emissioni di Btp. Dobbiamo cercare di sollecitare che questo risparmio si indirizzi verso obiettivi specifici. Immaginate ad esempio la transazione energetica finanziata dal risparmio degli italiani. Il risparmio privato è una forza del nostro Paese, ma non in termini di una tassa patrimoniale ma di coinvolgimento in progetti"."La versione definitiva del– ha annunciato il Premier – contiene l'indicazione di. Questa non è una passerella, ma un confronto su progetti specifici".Tra i temi affrontati nella giornata anche la. "Il Governo – ha spiegato Conte – ha presentato un. Ci sono progetti infrastrutturali, che sono la premessa per cui il Sud possa crescere. Tra gli altri, c'è un progetto molto ambizioso e sfidante: una fiscalità di vantaggio diffusa per tutto il Sud per attirare imprese e investimenti e consentire al Sud di correre. E se corre il Sud corre anche il Nord e tutta l'Italia". Parole riprese dal"Come ha detto oggi il Presidente Conte, il Sud arriva a questo appuntamento già con il Piano Sud 2030, che si inserisce con tutta la sua attualità nel progetto generale per l'Italia a cui stiamo dando vita. Il Sud – ha commentato Provenzano – non è solo un capitolo del nostro Recovery plan, ma il luogo in cui affrontare con maggiore determinazione alcuni nodi irrisolti dello sviluppo nazionale e sperimentare le nuove vie che si aprono in Europa. Per questo vogliamo accompagnare l'attuazione del Piano con alcune misure che possono accelerarne l'impatto sul fronte produttivo e occupazionale: una fiscalità di vantaggio per tutto il Mezzogiorno e un forte incentivo all'occupazione femminile al Sud".