State Street, il mercato premia i risultati. Denaro sul titolo

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per State Street, che a Wall Street tratta in rialzo del 4,62%.A dare linfa al titolo contribuiscono i numeri del quarto trimestre che evidenziano unsuperiori agli 1,70 dollari di EPS stimati dagli analisti. Anche i: 3,05 miliardi contro i 2,92 miliardi indicati dal mercato.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di State Street più pronunciata rispetto all'andamento dello S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni di medio periodo di State Street confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 85,93 USD con primo supporto visto a 83,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 82,31.