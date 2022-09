Caro spesa, i consigli di Patty: ecco le 5 regole d'oro per approfittare di sconti e promozioni

Venerdì 16 Settembre 2022, 07:30

I rincari dei prodotti, su cui pesa il balzo dell'inflazione, portano più di un italiano su due (51%) a tagliare la spesa nel carrello. Secondo un'indagine Coldiretti il caro prezzi taglia gli acquisti alimentari degli italiani che sono però costretti a spendere il 3,6% in più a causa dei rincari determinato dalla crisi energetica e delle materie prime.

In tempi di risparmio energetico, in molti si vedono costretti a rivedere le proprie abitudini di acquisto come andare in un punto vendita diverso dal solito alla ricerca di offerte e promozioni per i diversi prodotti. Ma la vera spesa smart - spiega Patty Neher esperta di economia domestica - è quella quella che non comporta troppo rinunce.

Caro bollette, i consigli di Patty: «Ecco 5 trucchi per far consumare meno i tuoi elettrodomestici»