Spagna, vendite dettaglio in rallentamento a maggio

(Teleborsa) - Rallenta il commercio in Spagna a maggio. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno registrato un incremento del 19,6% su base annua dopo il +40,5% riportato ad aprile(dato rivisto da +41%). Su base mensile il dato non ha registrato variazioni significative.



Anche la serie grezza (non destagionalizzata) registra un sensibile aumento, pari a +18,8% sull'anno precedente, mentre siu base mensile registra un incremento del 4,6%.