Sotto pressione il lusso, pesano timori virus Cina

(Teleborsa) - La diffusione in Cina del nuovo virus polmonare, che ha alimentato un parziale clima di risk-off sui mercati, sta penalizzando il settore del lusso, sui timori per un rallentamento nel mercato asiatico.



Tra i player del comparto, quotati a Piazza Affari, Salvatore Ferragamo si posiziona in coda al principale paniere FTSE MIB mostrando una flessione di oltre 2 punti percentuali. Segue la discesa di Moncler che cede il 2,15%. Giù anche Brunello Cucinelli (-2,80%) e Safilo (-2,70%).



In Europa, scivola di oltre il 3% Burberry sulla borsa di Londra. In rosso a Parigi, Kering cede il 3,41% e LVMH il 2,97%. © RIPRODUZIONE RISERVATA