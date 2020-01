Somec cresce nel settore civile, nasce Fabbrica Works

(Teleborsa) - Somec ha avviato in Europa delle attività Building Façades, mediante l'ingresso nel capitale di Fabbrica Works tramite la controllata Fabbrica, società già attiva negli Stati Uniti nella divisione Landscape - Building Façades.



L'ingresso nel capitale di Fabbica Works - spiega una nota - ha la finalità di consentire al gruppo di presidiare le fasi di lavorazione nell'ambito di progetti Building Façades e di consentire, tramite una filiale europea, una presenza commerciale di Fabbrica nel segmento Building Façades.



La nuova compagine societaria di Fabbrica Works, a seguito dell'ingresso nel capitale da parte di Fabbrica per un importo pari a euro 70.000, è costituita per il 70% da Fabbrica, controllata al 51% da Somec, e per il 30% dall'imprenditore Gian Franco De Vidi. © RIPRODUZIONE RISERVATA