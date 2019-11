Sogefi (CIR), collocato a istituzionali bond da 75 milioni

(Teleborsa) - Sogefi, società di componentistica per autoveicoli del gruppo CIR, ha completato il processo di emissione e collocamento presso investitori istituzionali italiani ed europei del prestito obbligazionario non convertibile di importo pari a 75 milioni di euro approvato dal CdA dello scorso 13 novembre.



Il prestito non è garantito e, con una cedola fissa annuale del 3%, maturerà a novembre 2025 consentendo a Sogefi di allungare le scadenze del debito e diversificare ulteriormente le proprie fonti di finanziamento.



Mediobanca e Unicredit sono stati lead manager congiunti in questa transazione.